0553 313 94 23

Bahçelievler’de 80 daireli binaya yıkılma tehlikesine karşı mühür

İstanbul Bahçelievler’de bulunan bir sitedezabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı mühürledi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:18
Bahçelievler’de 80 daireli binaya yıkılma tehlikesine karşı mühür

İstanbul Bahçelievler’de bulunan bir sitedezabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı mühürledi. Binadaki 12 dükkanı boşaltan ekipler, 80 dairenin olduğu binada, boşalan daireleri mühürlerken boşaltılamayan daireler için ise süre verdi.


İstanbul Bahçelievler’de bulunan bir sitede sabah saatlerinde yıkılma tehlikesine karşın mühürleme hareketliliği yaşandı. Edinilen bilgiye göre yıkılma tehlikesi olan ve bir süredir tahliyesi konusunda yasal işlemlerin sürdüğü sitenin bir bloğuna zabıta ekipleri geldi. Burada önce 12 dükkanı boşaltan ekipler, 80 dairenin olduğu blokta, boşalan daireleri mühürlerken boşaltılamayan daireler için ise daire sakinlerine süre verdi.


“Uygun olmayan müteahhit burayı sıkıntıya sokmuştur”


Binanın önümüzdeki günlerde tamamen boşaltılarak mühürleneceği kaydedilirken sakini Hasan İnan, binalarının riskli bir durumdan dolayı mühürlendiğini kaydetti.


Bu sitede bulunan apartmanlarının 1957 senesinde yapıldığını kaydeden İnana, “Burası Korozyondan etkilenmiştir ve sağlamlığını yitirmiştir. Mühürleniyor şuan riskli bir durumu var” dedi.


“Binada oturan insanların yüzde sekseni emekli yaşlı mağdur durumda insanlar”


Binalarındaki dairelerin imar değişikliğinin ardından mühürlenmesinden dolayı mağdur olduklarını belirten bina sakini Handan Özaydınlı, “Binamız 11 katlı bir bina çevresindeki binalardan bazıları 13 katlı bir binafakat son imar değişikliğiyle beraber Bahçelievler’de imar dört kata kadar indirildi 12 buçuk metreye indirildi. Binamız bir komşumuzun ihbarıyla riskli yapı olarak tespit edildi. Bahçelievler Belediyesi’nin söylediğine göre biz diyoruz ki riskli bir binadayız başka bir binaya taşınalım ama bu binalar riskli bizi can güvenliğimiz için buradan çıkarıyorsunuz ama gönderdiğiniz apartmanlarda riskli ve kira ödeyeceğiz. Bir sürü maliyeti var bunu karşılayamayacak insanlar var. Diyorlar ki onlar riskli yapıya başvurmadılar. Hiçbir kira yardımı yapılmıyor sadece üç gün içerisinde evi boşalt başının çaresine bak ne yaparsan yap. Binada oturan insanların yüzde sekseni emekli yaşlı mağdur durumda insanlar” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    1. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    2. Fadıloğlu, Kozluyazı ve Suboğazı..
    3. "Takımımız Kadıköy'de iki puan..
    4. Hilmi Kulluk: “Kadıköy’de iki puan..
    5. ‘GetirYemek’ hizmete açıldı
    6. İran'dan AB'ye "sabrımızın sınırı var"..
    7. Osman Güder seçim çalışmalarını..
    8. İsrail polisi işgal altındaki Doğu..
    9. Fenerbahçe 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!
    10. Çıldır Gölünde Atlı kızaklar eşliğinde..
    11. Çin, Almanya’nın en önemli ticaret..
    12. Bakan Çavuşoğlu, Semjen ile görüştü
    13. Turkcell, otizmli çocukların "içindeki..
    14. Doğa dostu ressam Süzet Haklı,..
    15. Benfica’ya Salvio’dan kötü haber
    16. ‘Yerel Mutfak Global Lezzet’ Mardin..
    17. Maden sahasındaki göçüğün nedeni belli..
    18. BJK-Kabataş Vakfı Okulları hayata..
    19. İngiliz muhalefetinde toplu istifa şoku!
    20. Liseli öğrencilere uyuşturucunun..
    21. "Helikopter ve uçak ambulanslarla..
    22. Mevlüt Uysal: Büyükçekmece’nin..
    23. Tütüncü ittifak ortakları ile buluştu
    24. Dağtekin seçim sürecini değerlendirdi
    25. Türk CMO, dünya markalarını yönetecek
    26. Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm..
    27. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    28. Kamışlı’da tır konvoyu hareketliliği
    29. CHP Besni adayı Açar, seçim..
    30. Rusya ateşledi! Sınırsız seyir..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!