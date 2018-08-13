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Bahçelievler kurban satış yerleri 2018 / İstanbul Bahçelievler kurban kesim kurban kesim yerleri

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? Bahçelievler Kurban satış yerleri nerede? İstanbul Bahçelievler kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 18:54
Bahçelievler kurban satış yerleri 2018 / İstanbul Bahçelievler kurban kesim kurban kesim yerleri

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? Bahçelievler Kurban satış yerleri nerede? İstanbul Bahçelievler kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.

Bağcılar 2018 kurban kesim alanı ve Bağcılar kurban satış çadırları

Bakırköy 2018 kurban kesim alanı ve Bakırköy kurban satış çadırları

Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. No: 1 (patates soğan sebze hali arkası)

Çobançeşme Mah. Mithatpaşa Cad. No: 1 (patates soğan sebze hali arkası)

Yenibosna Merkez Mah. Asena Sok. No: 1-3-5

Yenibosna Merkez Mah. Asena Sok. No: 1-3-5

Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Barış Sok. No. 12 (Yenibosna Eğitim  Talebelerine Yardım Derneği - Öğrenci Yurdu Binası Altı) Zafer Mah. Marsan Sok. No: 8 (Muhammediye Cami Altı)

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 18:54
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