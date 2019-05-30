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Bahçelievler KKSM’den köy okuluna sürpriz

Çorum Belediyesi Bahçelievler Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyer ve hocaları yaptıkları oyuncakları Eskice Köyünde ilk ve ortaokul öğrencilerine hediye etti.

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:36
Bahçelievler KKSM’den köy okuluna sürpriz

Çorum Belediyesi Bahçelievler Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyer ve hocaları yaptıkları oyuncakları Eskice Köyünde ilk ve ortaokul öğrencilerine hediye etti.


Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın beraberinde KKSM hocalarıyla birlikte Eskice Köyü İlkokulu ve ortaokulunu ziyaret etti. Köy okulundaki çocuklara KKSM hocaları ve kursiyerlerinin yaptığı örgü bebeklerden ve çeşitli oyuncaklardan hediye etti.


Çocuklarımız bizim geleceğimiz diyen Feyza Aşgın, “Mutlu olmayı en çok onlar hak ediyor, gülmek en çok onlara yakışıyor. Bugün onların sevinçlerine ortak olduk. Böyle güzel bir organizasyona katıldığım için çok mutlu oldum. Bahçelievler Kadın Kültür ve Sanat Merkezi hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum emeklerine sağlık” dedi.


’Sevinçleri gözlerinden okundu’


Çocuklara balon, örgü bebek ve çeşitli oyuncaklar dağıtıldı. Büyük bir sevinçle oyuncaklarını alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Etkinlikte anasınıfı çocuklarına yönelik boyama kağıtları dağıtıldı. Çocuklar rengarenk dünyalarını kağıtlara yansıttı. Ellerini boyayıp kağıda el izlerini basan çocuklar gönüllerince eğlendi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 19:36
  1. sanat
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