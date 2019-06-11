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Bahçelievler Eğitim Festivali renkli görüntülerle başladı

Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Bahçelievler Eğitim Festivali renkli görüntülerle başladı.

11 Haziran 2019 Salı 15:31
Bahçelievler Eğitim Festivali renkli görüntülerle başladı

Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Bahçelievler Eğitim Festivali renkli görüntülerle başladı.


Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve içerisinde robot yarışmalarını da barındıran Bahçelievler Eğitim Festivali coşkulu bir şekilde başladı. Festivalde Bahçelievler ilçe genelinde okulların yıl boyunca yaptıkları çalışmaların sergilenmesinin yanında, İstanbul geneli robot takımlarının tasarladığı robotlar Arazi, Robotenis, Mini Sumo ve serbest alanlarında boy gösterecek.


Robot yarışmaları sonunda 1’inci olan takıma 500, 2’inci olan takıma 300 ve 3’üncü olan takıma 200 lira ödül verilecek. 2 gün boyunca sürecek festivalin açılışında oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı. Festivalde görücüye çıkan robotlara ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca Bahçelievler’de bulunan ilkokul ve liselerin müzik, sanat, oyun ve teknoloji alanındaki ürünleri de katılımcılar tarafından incelenme fırsatı buldu.


Türkiye Zeka Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Mangala Yarışması’nda İstanbul genelinde 1’inci, Türkiye genelinde 5’inci olan Altınyıldız İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Elif Irmak Aydın, festivalden mutlu olduğunu söyleyerek, “Biz burada Mangala oynuyoruz. Mangala’da çift kuralı, boş kuyu kuralı var. Kalene gelince tekrar oynuyorsun. İstanbul genelinde okul olarak girdiğimiz yarışmada 1’inci oldum. Bursa’da düzenlenen yarışmada da Türkiye 5’inci oldum" dedi.


Selenoid bobinler kullanarak elektrikle kullanılan motor üreten Kazım Karabekir Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Bekir Gülestan, “Projem selenoid kullanarak elektrikli motor üretimi. Selenoidler bobinlere elektrik verildiği zaman içlerindeki çubukları çekiyor. Çubuklar çekildiği zaman oradaki şaftı 90 derece döndürüyor. 4 pistonla beraber çalıştığında toplam 360 derece döndürülmüş oluyor. Selenoidleri elektrikçiden aldım. Bobinleri önce kendim yaptım fakat kaliteli olmadığı için onları da satın almak zorunda kaldım. Şaftı tığdan yaptım. Bükerek 90 derecelik açılar verdim. Ondan sonra sadece kodlama kısmı kaldı. Kodlamada sadece sırayla hangilerinin çekmesi gerektiğini test ettim. 25 milisaniye bekleterek hepsini teker teker çektirdim ve tekeri toplamda 360 derece döndürmüş oldum" diye konuştu.


Çocuklara kodlama eğitimini doğru anlatmak için festivale katıldıklarını dile getiren MRT Steam Pazarlama Müdürü Esra Kılıç, "Projemiz yarışmaya mini sumo alanında katıldı. Burada ‘robotik kodlama eğitimi ne şekilde doğru verilir?’ göstermek için geldik. Steam tekniğini en iyi şekilde öğretmek ve bu çocuklarında ilerleyen zamanlarda gelişimini gözlemlemek istiyoruz. Üreten nesiller için buradayız. Robotlarımız arduino sistemli temelde çalışıyor. Çocuklar kendi istekleri ve yetenekleri doğrultusunda istedikleri her şeyi robotlara katabiliyorlar. Robotik kodlama Türkiye’de yeni başlayan bir sistem aslında. Çocukların üretime dahil olabilmesi için çok önemli bir sistem. Şu anda Türkiye’de güzel bir eğilim var. Daha hızla devam etmesini bizde bekliyoruz “ dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:31
  1. sergi
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