Bahçeli’den yeni parti iddialarına ilişkin açıklama! MHP Lideri Devlet Bahçeli,yeni parti iddialarına ilişkin konuştu.

Yeni parti iddialarıyla ilgili konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "AK Parti'yi bölmek Türkiye düşmanlarına yarar" ifadelerini kullandı. Ayrıntılar geliyor...

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