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MHP lideri Devlet Bahçeli'den "Yeni Havalimanı açılışına neden katılmadınız?" sorusuna şaşırtan cevap

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, "Yeni Havalimanı açılışına neden katılmıyorsunuz?" sorusuna "Televizyondan takip edeceğiz" cevabını verdi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 16:37
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "Yeni Havalimanı açılışına neden katılmadınız?" sorusuna şaşırtan cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Osmaniye Vakfı'nın etkinliğinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Yeni Havalimanı'nın açılışına katılmayacağını duyuran Bahçeli, sebebini soran basın mensuplarını ilginç bir cevapla geçiştirdi.

"Televizyonlardan takip edeceğiz"

Yeni Havalimanı'nın açılışını büyük bir hizmet olarak nitelendiren Bahçeli, "Büyük bir açılış yapılacak. Biz de televizyonlardan takip edeceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz hafta parti grubunda sürpriz bir çıkışa imza atarak yerel seçimlerle AK Parti ile ittifak yapmayacaklarını duyuran Bahçeli, ardından Yeni Havalimanı'nın açılışına katılmayacağını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 16:37
  1. AK Parti
  2. Ankara
  3. Osmaniye
  4. Devlet Bahçeli

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