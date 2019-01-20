0553 313 94 23

Bahçeli'den Erdoğan'a Tuluyhan Uğurlu çağrısı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fazıl Say konserine katılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Ayrıca Bahçeli, sanatçı Tuluyhan Uğurlu'nun da Külliye'de ağırlanması gerektiğini belirtti.

20 Ocak 2019 Pazar 09:44
Bahçeli'den Erdoğan'a Tuluyhan Uğurlu çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir grup gazetecinin sorularını cevapladı. Habertürk'ün haberine göre Bahçeli, “Cumhurbaşkanı’nın ABD’li Senatör Lindsey Graham’la birlikte Fazıl Say’ın konserine katılıp Truva Sonatı’nı izlemesini nasıl değerlendirdiniz?” sorusuna şu cevabı verdi:

Gerçekten memnuniyet duydum. ABD’li Senatörün ülkemizin güzelliklerini tanıyıp görmesi bakımından özel bir manası olduğu düşüncesindeyim. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı’nın Fazıl Say’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etmesini de anlamlı buldum. Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim. Bu konuda bir temennim ve tavsiyem var. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Tuluyhan Uğurlu’yu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet edip Türk senfonisini, bir diğer adıyla büyük Türkiye Senfonisini dinleyip dinletirse çok anlamlı, çok değerli, çok isabetli olur inancındayım.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 09:44
  1. fazıl say
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. devlet bahçeli
  4. Tuluyhan Uğurlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yatırımcılara yeni fırsat! Altına dayalı kira sertifikası haftası
    1. Yatırımcılara yeni fırsat! Altına..
    2. Milli tenisçi Bora Şengül, Avustralya..
    3. Bahçeli'den Erdoğan'a Tuluyhan Uğurlu..
    4. BMW Group liderliği kaptırmadı
    5. Son model otolar Brüksel’de tanıtıldı
    6. Sürücülere büyük kolaylık
    7. Kasımpaşa'nın konuğu Çaykur Rizespor
    8. Partnerlere yakın markaj
    9. CD'den bunu yaptı! Sosyal medya sallandı
    10. TÖSHİD’de yeni başkan Mehmet Tevfik Nane
    11. İhracata sıfır atıklı katkı
    12. Göklerdeki başarıdan taviz yok
    13. Suudi Arabistan birliklerine drone..
    14. 2 milyon hacı adayından ‘bir çözüm..
    15. Yılmaz Özdil 'Atatürk soygunu'na devam..
    16. Kamyonet denize devrildi: Yaralılar var
    17. GÜNDEM / 20 Ocak 2019
    18. Ana yüreği... Engelli kızını kurtardı..
    19. Ameliyat edilen çocuğun burnundan öyle..
    20. Milyonlarca kişiye müjde! Emekliye..
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    Müslümanlara hakaretleri hafızalara kazınmıştı! Piyanist Fazıl Say kimdir?
    Müslümanlara hakaretleri hafızalara kazınmıştı! Piyanist Fazıl Say kimdir?

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?