Bahçeli'den Erdoğan'a Tuluyhan Uğurlu çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir grup gazetecinin sorularını cevapladı. Habertürk'ün haberine göre Bahçeli, “Cumhurbaşkanı’nın ABD’li Senatör Lindsey Graham’la birlikte Fazıl Say’ın konserine katılıp Truva Sonatı’nı izlemesini nasıl değerlendirdiniz?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Gerçekten memnuniyet duydum. ABD’li Senatörün ülkemizin güzelliklerini tanıyıp görmesi bakımından özel bir manası olduğu düşüncesindeyim. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı’nın Fazıl Say’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etmesini de anlamlı buldum. Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim. Bu konuda bir temennim ve tavsiyem var. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Tuluyhan Uğurlu’yu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet edip Türk senfonisini, bir diğer adıyla büyük Türkiye Senfonisini dinleyip dinletirse çok anlamlı, çok değerli, çok isabetli olur inancındayım.”