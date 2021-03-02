Bahçeli'den son dakika önemli açıklamalar

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

MHP'nin millet anlayışı dışlayıcı, uzaklaştırıcı ve ötekileştirici değildir ve hiç de olmamıştır. Milletin var olma azim ve iradesi olan milli şuur diri olduktan sonra iç ve dış düşman üzerimize operasyon yapamayacaktır.

Milli siyasetimizin yol haritası tarih ile çizilmiş, akıl ile bezenmiş, ahlakla derinleşmiş, inanç ile dengelenmiştir. Siyasal hedefler milletin manevi değerleri ile birleşmedikten sonra söylenen hiçbir söz millet vicdanında karşılık bulmayacaktır. Millete rağmen siyaset antidemokratiktir. Milli iradeyi silahın gölgesine alan her girişim ve niyet darbedir.

Millet iradesine cephe alan, dayatmacı ve icazetli siyasetçilerin karşımıza geçip poz vermesi iki yüzlülüktür. Cumhur İttifakı millet ne diyorsa ona kulak veren, milletin ruh köküne uygun siyaset yapan bir ruh ve hüviyete sahiptir.

Erken seçim açıklaması

Erken seçim tartışmalarının sıcak gündem tutulması maksadıyla sipariş açıklama yapanların 2023 haziran ayını beklemek durumunda olduklarını bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye'nin geleceği heba edilemez. Etmek için ortam kollayanlara fırsat verilemez. PKK'nın gözetleme kulesi olan HDP ile ittifak şemsiyesi altında toplananlar, bunun adına da demokratik güç birliği diyenlere içine düştükleri zilletin bedelini er ya da geç ödeyecekler.

Hakem ve hakim olan millettir. İstiklal için birlik, istiklal için dirlik diyoruz. And olsun kazananın millet olacağına inanıyoruz. Korkaklar her gün ölüp ölüp dirilmeye mahkumdur. Sevdamız millet gücümüz millettir.

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