Mahkum affında yeni gelişme! Bahçeli'den son dakika af çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Canım kardeşim boşuna uğraşma. şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur.” Açıklamalarına MHP lideri Bahçeli’den son dakika açıklama geldi. Bahçeli, "Hiç kimseyi zorlayan yoktur, baskı kuran yoktur. Karar TBMM'nindir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partii (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, partisinin af teklifine ilişkin, "Hiç kimseyi zorlayan yoktur, baskı kuran yoktur. Milletin temsilcileri hür iradeleriyle gereği neyse onu yaparlar. Karar ve yetki TBMM'nindir." ifadelerini kullandı. Bahçeli, af teklifinin 24 Eylül'de Meclise sunulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: "Şu anda Adalet Komisyonunda görüşülmeyi beklemektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerli milletvekilleri teklifimizi tasvip etmiyorlarsa kabul etmezler, takdir ediyorlarsa onay verirler. Mesele bu kadar basittir. Hiç kimseyi zorlayan yoktur, baskı kuran yoktur. Milletin temsilcileri hür iradeleriyle gereği neyse onu yaparlar. Karar ve yetki TBMM'nindir. Ancak Milliyetçi Hareket Partisini meydanlarda hakir görmek, tariz ve tenkitle suçlamak siyasi ahlak ve basirete asla sığmayacaktır. Siyasi nezaket ve nezahet, aynı zamanda ittifak ruhu ve duruşu muhataplarına inkar ve ihmal edemeyecekleri sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluğun ifa ve ifadesi millete verilmiş sözlerin, milli bekayı muhafaza azminin tezahürü ve teminidir."