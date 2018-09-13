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Bahçeli'den sert mesajlar: CHP, PKK ile ittifakın bedelini ödeyecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimler ve İdlib meselesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bahçeli, "Biz 31 Mart 2019'a cumhurun ittifakının damga vurmasını istiyoruz" dedi.

13 Eylül 2018 Perşembe 20:26
Bahçeli'den sert mesajlar: CHP, PKK ile ittifakın bedelini ödeyecektir

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

Tanklarıyla, toplarıyla, uçaklarıyla eğer tekrar üzerimize gelirlerse bir kez daha 15 Temmuz benzeri işgal ve ihanete kalkışırlarsa and olsun ki bayrağı bedenimize kefen niyetine sarar, okunan selaları duya duya son kanımıza son canımıza kadar bu aziz vatanı yine korur yine namertlere dünyayı dar ederiz.

Türkiye'yi kundaklamak, haysiyet ve hassasiyetlerini kurcalamak için fırsat kollayan mihraklar unutmasınlar ki, ne verilecek ilimiz, ne teslim edilecek toprağımız ne de çizilecek sınırımız ne de vazgeçecek tek bir insanımız vardır. Bu vatan, eşantiyon ürünü, teselli ikramiyesi, bağış, lütuf, ikram veya ihsan değildir.

İDLİB AÇIKLAMASI

İdlib, günden güne kanayan kanadıkça kangrene dönüşen derin bir yara halini almıştır.

İkazen ifade ediyorum, milli sınırlarımızın diğer yakasında kaos ve karmaşanın yayılmasına hizmet eden, bu maksatla aleni faaliyet gösteren malum ülke ve çevrelerin Türkiye'nin geri adım atmayacağını anlamaları hayırlarına olacaktır.

CHP'nin yolu yol değildir. Siyasi milli ve ahlaki değildir. Küresel komplonun yeni işbirlikçileri artık bellidir.

Biz 31 Mart 2019'a cumhurun ittifakının damga vurmasını istiyoruz.

CHP, PKK İLE İTTİFAK HEDEFİNİN BEDELİNİ PAHALIYA ÖDEYECEKTİR'

Zillet ittifakı hazırsa Cumhur İttifakı dünden hazır ve kararlıdır. CHP, PKK ile ittifak hedefinin bedelini elbette pahalıya ödeyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini tartışmaya açmak için gün sayan, çetele tutan, papatya falı açan siyasi bedbahtlara, hiyanet çetelerine fırsat verilmemelidir.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 20:26
  1. Devlet Bahçeli
  2. MHP

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