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Bahçeli'den Özdil'e 'Mustafa Kemal' tepksi! Ücretsiz dağıtacaklar

Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' sömürüsüne tepki olarak Ülkü Ocakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde 1881 adet Nutuk'u ücretsiz dağıtacak.

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:23
Bahçeli'den Özdil'e 'Mustafa Kemal' tepksi! Ücretsiz dağıtacaklar

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabını 2500 TL fiyatla satışa sunmasına tepkiler bitmiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin himayesinde 1881 adet Nutuk, Ülkü Ocakları Eğitim Vakfı tarafından ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılacak.

Cumhuriyet Tarihi doktoru aynı zamanda Nutuk üzerine de özel çalışmaları olan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş şu açıklamayı yaptı:

"Mehmet Akif’in hicabından İstiklâl Marşı’nı Safahat’ına almamasını anlayamayan zihniyetin Büyük Gazi’nin hayatı üzerinden servet avcılığı yapması büyük bir utanç vesilesidir. Bu vesile ile ilgili kitabın 1881 adet “özel basım” olarak hazırlanması ve tanesi 2500 TL’den satılacak olmasına tepkimizi ortaya koymak üzere Ülkü Ocakları Genel Merkezi olarak 1881 adet Nutuk’u yurdumuzun çeşitli bölgelerinde ücretsiz bir şekilde dağıtacağımızı ifade ediyoruz."

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:23
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