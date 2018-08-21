Bahçeli'den bayram namazı sonrası önemli açıklama: Erken seçim kaosa sürükler!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Bahçeli, "Brunson'u bizden çok sevenle bizim işimiz yok" dedi.

ERKEN SEÇİM UYARISI: KAOSA SÜRÜKLER

Bahçeli, gazetecilerin yerel seçimlerle ilgili sorusu üzerine "Yerel seçimi gündeme getirmek doğru değildir. Bu kaosa sürüklemek olur. " ifadelerini kullandı. Ayrıca Bahçeli, ittifak olur mu sorusuna da "olmaz" diye cevap verdi.