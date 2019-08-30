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Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da konuşuyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:12
Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Ülkücü ömürler çileyi azık yaptılar. Çelikleşmiş iradeleriyle zalimlere kıyasıya direndiler. Ülkü Ocakları aklın, ahlakın, vatan ve millet sevdasının gösterdiği iman kaynağıdır. Ülkücü bir ülküsü olan mülhem bir davası olan mümtaz bir kişidir. Ülkü varsa amaç vardır. Arzu vardır, asırları kavrayış vardır. Tarih henüz sığ fikirlerden büyük ülkülerin doğduğunu görmemiştir. Büyük dava adamları ahlak kahramanlarıdır. Ülkü Ocakları davası büyük olanlarındır. Ülkücü sıradan bir hayatın takipçisi olamaz. Ülkü Ocakları her günü bir asra bedel olan yarım asrın şahididir. Ülkü Ocaklarından haydut çıkmaz, çıkmamıştır çıkmayacaktır. Ülkü Ocaklarından sadece dava adamı çıkar, şehitler çıkar, kahramanlar çıkar. Ülkü Ocakları zoru görünce kaçanların yeri değildir. Para ve makam isteyenlerin yeri değildir. Ülkü Ocakları fikir ve düşünce yapımızda hayat boyu taşıyacağımız bir yerdir. Ülkü Ocakları çağın hastalıklarına karşı bir kurtuluş reçetesidir.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:12
  1. Devlet Bahçeli

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