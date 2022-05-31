Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

29 Mayıs günü İstanbul tarihi bir güne evsahipliği yaptı. Fethin 569'uncu yıldönümü coşkuyla kutlandı. Küresel denklemin parametrelerini değiştiren, beşeriyete Türk gücünün güven veren ruhunu gösteren fetih ruhumuz hala diridir. Hala yas tutan Bizans işbirlikçileri yüzlerini astılar. İstanbul'un Fethi köhne tuzakların bozulması, haksızlık ve adaletsizliğin kesilip atılmasıdır. Büyük hünkârımız Fatih yenilmez iradesiyle İstanbul'u fethin güzelliğine kavuşturmuştur.

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Millet Bahçeli fidan dikimini gerçekleştirdik. Yer gök bayrakla süslenmiştir, Cumhur İttifakı olarak hem Fethin 569'uncu yıldönümünü kucakladık hem de doğa harikası olacak yerin ilk fidanlarını toprakla buluşturduk. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dikilecek fidanlar büyüyecek, ortaya çıkacak ağaçlar herkesi gölgesine alacaktır.

"yeni bir Gezi Parkı çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek"

CHP'den İP'ine ve diğer zillet yedekleri çölleşmiş zihniyetlerinin kurbanı olacaktır. Fitne kazısı yapanlar yine kaybedecektir. Müşterek gayeleri kriz çıkarmak, sorun üretmektir. İstanbul'un heba yılları aziz milletimizin bildiği gerçekler arasındadır. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden yeni bir Gezi Parkı çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

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