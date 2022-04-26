Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

MHP ve Cumhur İttifakı ülkemizin geleceği için daha büyük bir görev bilincindedir. Küresel senaryoların bölgemizde gösterime sokulan bugünkü sahnesinden başka bir şey değildir. Milli varlığımızı sömürge hesaplarına, egemen güçlerin inisiyatifine teslim etmek isteyenler faal haldedir. Kin, nefret, zulüm körüklenmektedir. Afrika'nın bir ucundan Asya'nın bir ucuna kadar milyonlarca insan bir lokma ekmek mücadelesi için canını dişine takmaktadır. Kaybedenler, tarihin her devrinde olduğu gibi yine mazlumlardır.

Terörizm hedef ülke ya da ülkelerin iç işlerine karışmaların gerekçesi olarak görülmüştür. Bugün emperyalizmin hedefi Afrika'nın kıyısından Doğu Türkistan'a kadar bu ülkelerin direnişlerini kırmaktır.

1954 yılında elim bir uçak kazasında hayatını kaybeden merhum Remzi Oğuz Arık der ki "Vatan alalade bir toprak parçası değildir. Toprak çiğnene çiğnene vatan olur"

Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiştir. O günden bugüne vatan tektir, adı Türk'tür. Binlerce yıldır, millet tekdir, adı Türk'tür. Bunun dışında her arayış maceradır.

"Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiştir"

Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiştir. O günden bugüne vatan tektir, adı Türk'tür. Binlerce yıldır, millet tekdir, adı Türk'tür. Bunun dışında her arayış maceradır.

Küresel güçlerin kiralık katilleri olan terör örgütleri var. Teröristler bugün görüldükleri her yerde gömülmektedir. Türk milleti terörün belini kıracaktır. Teröristler döktükleri şehit kanlarında çırpına çırpına boğulacaktır. Türkiye'nin sınır güvenliğini ihlal edenler, insanımıza musallat olanlar doğduklarına bin pişman olacaklar.

PKK/YPG için güvenli hiçbir yer yoktur. Terör örgütleri kırsal alanlardan sökülüp atılmaktadır. Hainler nerede barınıyorsa asli hedef oradır. Irak'ın Kuzey'ine yönelik hava harekatları Pençe operasyonlarıyla terör örgütünün hayat damarları kesilmiştir. PKK'nın sözde yürütme konseyi olan terör elebaşları imha edilmiştir. İlki 2018 yılının Mart ayında devreye giren Pençe harekatlarının devamı olan Pençe-Kilit ile terör örgütleri komaya sokulmuştur.

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