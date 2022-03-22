Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Sözde Nevruz kutlamaları bu sene de ağır tahriklere neden olmuştur. Korsan kutlamalar yine fitne saçmışlar ve bir kez daha Türk'ün bahar bayramını gölgelemeye çalışmışlardır. Kürt kökenli kardeşlerimizi istismar eden namussuzlara göz açtırılmayacaktır. Kavga ve kutuplaşma meraklıları her zaman kaybedecektir. Nevruz büyük Türk milletinin kıtaları yönetmeye talip olduğu kutlu Ergenekon ateşidir.

"Teröristin yeri parmaklıkların arkasıdır"

Teröristin yeri TBMM değil demir parmaklıkların arkasıdır. Türk milleti nevruzla birlikte umut dolu günlerin geleceğine inanmıştır. Bundan sonra da yaşatacaktır. Bu ateşin hiç sönmeden milletin istikbalini aydınlatması gönülden dileğimdir. Nevruz bayramını kutluyor, hepsine başarılarla geçecek bir ömür diliyorum. Türk milletinin tam bağımsız halde kıyamete kadar baki kalmasını Allah'tan niyaz ediyorum.

"Bunların işleri güçleri her başarıya iftira atmaktır"

Aziz ceddimiz Çanakkale'de bir destan yazmıştır. Bu destan nesilden nesile aktarılarak bir itibar vesikası halinde tarihe mal olmuştur. "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" haykırışı hala Çanakkale'de inliyordur. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasının Çanakkale'nin Atatürk ile değil, köprüyle anılacak denmesi kabul edilemez. Bunların işleri güçleri her başarıya iftira atmaktır. Gözleri vardır göremez! Bunların kalpleri mühürlüdür. Çanakkale mermilerin havada birbirine isabet ettiği Çanakkale Türkiye'nin önsözüdür.

Hiçbir kemiksiz, hiçbir densiz Aziz Atatürk ve Çanakkale üzerinden yeni bir kutuplaşma sayfası açmaya yeltenmemelidir

Türkiye'yi kötülemeye kalkışanların soyunun sopunun nereye dayandığı bellidir.

Ayrıntılar geliyor...