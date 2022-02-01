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Siyaset Bahçeli'den önemli açıklamalar
Siyaset

Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 10:33:00 - 2022-02-01 10:48:09

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Beklentimiz Rusya ile Ukrayna arasında aklıselimin galip gelmesi, barış ve sükunetin iki ülkenin politikasına da hakim olmasıdır. Diplomatik temaslar henüz kalıcı bir sonuç getirmemiştir.

Kiev'in geleceği, bölgesel ve küresel güç merkezlerinin insafına terk edilmemelidir.

ABD'nin Avrupa'yı bir çatışmaya ikna edemediği anlaşılmaktadır. ABD yönetimi Kafkaslardaki gerilimi tırmandıran bir strateji izliyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, barış ve uzlaşmanın tesis edilebilmesi ancak bu ülkeler ile dostane ilişkileri bulunan üçüncü bir ülke tarafından sağlanabilecektir. Bu ülke şüphesiz Türkiye'dir.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI

Perşembenin geleceği çarşambadan belliydi. Mühim olan tedbirleri kar yağmadan almaktı. Sorun karın yağması değil, alınmayan önlemler zinciridir.

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