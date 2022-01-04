Bahçeli'den Yunanistan'a sert tepki

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Sağlık altyapımız ile bu virüsün kökünü kazıyacağız. Kovid-19'un aşılarına bile ulaşamayan insanların varlığı kahredici bir durumdur. Türkiye, aşıya ihtiyaç duyan ülkelerin yanında durmuştur.

CHP'li Özgür Özel'e sert sözler

Yanılgı insan içindir ancak silgi kalemden önce bitiyorsa fazlaca yanlış yapılıyordur. CHP'li birileri Kur'an Kursları için 'Orta Çağ Zihniyeti' diyor. Ahmaklığın en ciddi delili aynı şeyi defalarca yapıp farklı sonuç almayı beklemektir. Kur'an'da eli olmayanın okunmasına da tahammülü olmazmış. İnanıp inanmamak kendi bileceği iştir. Fakat dinimize laf söyletmeyiz. Bu saygısız ve edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı milletimizden özür dilemelidir. CHP yönetiminin siyasi zihniyeti işgal edilmiş ve tedavisi çok zor olacak şekilde de müzminleşmiştir. Din bilmezler, diyanet tanımazlar. Cuma namazını kazaya bırakan bozuk zihniyet bu CHP zihniyetinin ta kendisidir. Allah ülkemizi de milletimizi de bunlardan korusun.

Mülteci krizi

2021 yılında ülke ve dünya gündeminde öne çıkan başlıklardan birisi de Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesidir. Yere çakılan ibretlik görüntüleri simgesel bir travma olarak aklımızdadır. Ekonomik sıkıntılar, terör, iç karışıklık olmak üzere yerinden yurdundan kopan insanların küresel dengeleri çok boyutlu etkilediği ortadadır.

Mülteci ve sığınmacı sorunu 2021 yılında yaygınlaşarak devam etti. Bunun küresel dengeleri çok boyutlu etkilediği malumunuzdur. Hedef 2022'de göç probleminin çözülmesi olmalıdır. Ülkemize sığınmış suçsuz günahsız kişiler üzerinden provokasyon yapmak Türkiye düşmanları tarafından sipariş edilen örtülü bir operasyon şeklidir. Buradan herkesi uyarıyorum, partimizin sembolünü kullanarak sokaklara çıkmaya çalışanların nefesimiz ensesinde olacaktır.

RUSYA-UKRAYNA krizi

Göçmen akınının yanında küresel cepheleşmeler artış kaydetmiştir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin nereye varacağı kısa sürede anlaşılacaktır. Temennimiz anlaşmazlıkların uzlaşma ile düğümlenmesidir. Nükleer savaştan bahsedilmesi bir başka vahim risktir. Soğuk savaş şartlarına adeta geri dönülmüştür.

Yunanistan'a tepki

Yunanistan'ın silahlanma yarışı, Ege'de hukuku çiğnemesi, deniz yetki alanlarımıza musallat olması hazmedilemez bir konudur. PKK'ya, FETÖ'ye kucak açan devlet sabrımızı test etmekten acilen vazgeçmelidir. Zalim emellerinin sonu hezimet olacaktır. Fransa'dan aldıkları savaş uçaklarına fazla güvenmesinler. Kimse bize güç gösterisi yapmasın. Ege ya barış denizi olacaktır ya da Türk milleti bir zafere daha kanı ile canı ile imza atmayı bilecektir. Yunanistan hala vakit varken komşuluk hukukuna dönmelidir.

2021 yılının Eylül ayında Merkel iktidarı sona ermiş, koalisyon hükümeti yönetimi devralmıştır. AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Fransa'da seçimler yapılacaktır. Biden yönetiminin saldırgan ve savruk tutumunun sandığa nasıl yansıyacağı belli olacaktır.

"2022 bir milat olacak"

Rusya ilk defa 2021'de nükleer füze taşıyan uçaklarını Suriye'ye indirmiştir. Savaş gemilerini Suriye'nin limanına konuşlanmıştır. ABD, Suriye'de yuvalanmış terör örgütüne açıktan destek vermeyi de sürdürmüştür. Eren Bülbül'ün kanına girenlerin ABD tarafından pışpışlanması insanlığın görüp göreceği en kepaze olaylardan bir tanesidir. Bu ülkede iç huzur ve sükunet hakim olmadan Türkiye'nin güvende olması mümkün değildir. Suriye kangrene dönüşmüş ve içinden çıkılmaz haldedir. Türkiye terörist eylemleri engelleme konusunda muazzam bir gayret göstermiştir. İnanıyorum ki 2022'de terörün kökü kazınacaktır. 2023'te terörün gündemden tamamen çıkarılması için 2022 bir milat olacaktır. Türkiye terörü bitirmeye kararlıdır. Bu yüzden PKK'nın HDP'nin sureti kapatılmalıdır.