Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Anadolu her şeyin şahididir. Ülkücü hareket de insanımın derdinin dermanı olmak için vardır. Geçtiğimiz hafta sonu 70 ilimizi ziyaret ettik. Kalan İllerimizi ve buralarda yaşayan vatandaşlarımızı samimiyetle kucaklayacağız. Kurulan tuzakları anlatacağız. Kötü niyetleri aktaracağız. Halkımızla bütünleşeceğiz. Geliyor gelmekte olan diyorlar ya biz de diyeceğiz, "Gidiyor gitmekte olan" diye. Türk milletini kaos anaforuna itemeyecekler. Kaçtıkları yere kadar kovalayacağız.

Cumhur İttifakı Türkiye'yi karanlık emellerden koruyacak.

Bu ülke hepimizindir. Bu vatan üzerinde yaşayan herkesin namusudur. Meseleleri geniş açıyla ele almak önce siyasi partilerin sonra herkesin sorumluluğudur. Birbirimizi suçlamak Türkiye'ye yapılacak en kötü zulümdür. Saldıran, tuzak kuran, zehir saçan ekonomik çetelerin, küresel tefecilerin neyi amaçladıkları milletimizin malumudur.

Her tavizin sorunların daha da karmaşıklaşmasına hizmet edeceğini aklımızdan çıkarmamalıyız.

Bölücülük ittifakına, iftira siyasetine aziz Türk Milleti aldanmayacaktır. 2023'te Türk Milleti'nin yeni bir zaferine imza atacağız.

Yaşadığımız ekonomik sıkıntıların iç yüzünü doğru tespit etmek zorundayız, bu ülke hepimizindir.

Biliyoruz ki bir Türk dünyaya bedeldir. Çayımıza koyacak şekerimiz yoktu ama Çanakkale'de destanlar yazdık.

Yeri geldi silah bulamadık, mermi bulamadık, bunları alacak para bulamadık. Kuru ekmekle öğün geçirdik ama ne gam ne tasa. Elimize geçen çapalarla düşmana karşı koyduk.

"Ekonomik operasyonlarla milletimizi teslim alamazlar"

Ekonomik operasyonlarla milletimizi teslim alamazlar. Türkiye'ye ölümü göstererek sıtmaya razı etmeye çalışanlara müsaade edeceğimizi mi sanıyorlar?

Para yoksa buluruz, ordu yoksa kurarız, düşman yoksa mutlaka yeneriz. Yeter ki birbirimizin yakını olalım.

Merkez Bankası rezervi eridi yalanına bel bağlıyorlar.

Merkez Bankası'nın rezervlerinin eridiği yalanlarına bel bağlayan zillet ittifakı, '128 milyar dolar nerede?' sorusunu soracaklarına, Türkiye'nin karşısında ne aradıklarını açıklamak mecburiyetindedir

Ekonomi, rakam ve grafikten çok daha öte bir alandır.

Enflasyon ile mücadelede gönül birliği

Keynes'in dediği gibi sorun yeni fikirlerde değil, içinde yetiştiğimiz zihinlerimizin her köşesine tutunmuş eski fikirlerdedir. Modası geçmiş ekonomik düşünceler, miras aldığımız kör noktalardır.

Ekonomide yeni bir hikayeye ihtiyaç vardır. Enflasyon ile mücadelede gönül birliğini oluşturmalıyız.

Mal satan, pazarlayan şirketlerimizin yüzde 2 ile yüzde 5 indirime gitmeleri milli dayanışmamızın manevi harcıdır. Vicdan seferberliği ile bunların üstesinden gelmek mümkündür.

Ayrıntılar geliyor...