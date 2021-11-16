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Siyaset Bahçeli'den önemli açıklamalar
Siyaset

Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 10:44:00 - 2021-11-16 10:53:01

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Devlet Bahçeli, Cumhur ittifakına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, ittifakta çatlak yok mesajı verdi. Bahçeli, "İttifakın sevabına da günahını da ortağız." açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bir kez daha söyleyeyim; Cumhur ittifakında çatlak patlak olmaz. Bizim ittifakımız proje, plan ve pazarlık etrafında şekillenmemiştir. Cumhur İttifakı geçmiş ile gelecek arasında köprüdür. Siparişle çalışan anket firmaları ne söylerse söylesin, 2023 Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacaktır.

Türk milletinin bağımsızlığına, dev yatırım hamlelerine nasıl sahip çıktığını eninde sonunda göreceksiniz. Cumhur İttifakı olarak hep bir adım ileride olacağız.

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