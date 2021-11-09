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Siyaset Bahçeli'den önemli açıklamalar
Siyaset

Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 10:41:00 - 2021-11-09 11:05:22

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Atatürk, Türk milletinin sinesinde kurtuluşun simgesidir. Her zaman, her ortamda hatırlayacağız.

Algı operasyonları insan ve toplum hayatını zehirlemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili yayılmak istenen ahlaksız tezviratlar gözümüzden kaçmayan alçaklıktır. Siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılar yaygınlaşmaktadır.

"CHP'nin hali utanç vesikasıdır"

HDP'nin kafesine giren CHP resmen patlamıştır. Nerede anarşik vaka görülmüşse orada Cumhuriyet Halk Partisi çıkmıştır. Bu partinin kalemşörlüğünü yapan kozmopolit zihniyetler milli dokuda dipsiz kuyular açmak için çırpınmışlar, görevi bitenlerin soluğu yabancı ülkede aldığı ortaya çıkmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu bir sonuçtur, sebep ise CHP'ni son 50 yılında yatmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun bütün yolları Kandil'e çıkmaktadır. CHP'nin hali utanç vesikasıdır. CHP tarafını ve tercihini şeytandan yana kullanmıştır.

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