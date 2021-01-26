  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bahçeli'den önemli açıklamalar
Siyaset

Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 10:37:00 - 2021-01-26 10:46:43

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Tarafı olmadığımız saldırının faili gibi gösterilmek ucuz bir saldırının planıdır. Partimizi kavga ile göstermek hayasızlıktır.

Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması, bana saldırdılar çığırtkanlığına tevessül etmesi bilindik bir numaradır.

ABD'de başkanlık devrine denk gelecek şekilde Serok Ahmet'in telaşla harekete geçmesi, sözde gazetenin istismarla yoğrulmuş haberleri; üstelik malum saldırıların gerçekleşme zamanları dikkatle incelenmelidir.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ajanslar son dakika geçti! Libya'dan üzen haber
Gündem

Ajanslar son dakika geçti! Libya'dan üzen haber

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre; Orta Akdeniz'de Libya açıklarında botu batan en az 17 düzensiz göçmenin hayatını kaybetti...
İsrail'e kaçacaktı... Cani kadından şok sözlerle itiraf: Mesih'i öldürdüm!
Dünya

İsrail'e kaçacaktı... Cani kadından şok sözlerle itiraf: Mesih'i öldürdüm!

İngiltere'de tekerli sandalyeye mahkum olan otizmli oğlunu öldürdüğünü itiraf eden kadın, çocuğunun Mesih olduğunu iddia etti. Bu nedenle ağ..
Şamarı yiyen Nevşin kuyruğu dik tutmaya çalıştı
Gündem

Şamarı yiyen Nevşin kuyruğu dik tutmaya çalıştı

Cüneyt Arkın’dan şamarı yiyen CHP yandaşı Nevşin Mengü, verecek cevap bulamayınca “Cüneyt Arkın bir espri yaptı aslında. Kızmam ben ona” diy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay