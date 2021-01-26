Bahçeli'den önemli açıklamalar
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;
Tarafı olmadığımız saldırının faili gibi gösterilmek ucuz bir saldırının planıdır. Partimizi kavga ile göstermek hayasızlıktır.
Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması, bana saldırdılar çığırtkanlığına tevessül etmesi bilindik bir numaradır.
ABD'de başkanlık devrine denk gelecek şekilde Serok Ahmet'in telaşla harekete geçmesi, sözde gazetenin istismarla yoğrulmuş haberleri; üstelik malum saldırıların gerçekleşme zamanları dikkatle incelenmelidir.
Ayrıntılar geliyor...