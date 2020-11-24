Bahçeli'den önemli açıklamalar;

"Ne vatandan vazgeçeceğiz ne de ihanete göz yumacağız. İnanıyorum ki şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır.

Öğretmenlerimiz bize bilginin kafamıza doldurduklarımız değil, kafamızdan çıkanlar olduğunu öğreten cevherlerimizdir.

Covid-19 salgınında uzaktan eğitim öğretim yoluyla yeni dünyanın kapıları hızla açılmaktadır. Öğretmeni sınıfından koparan, öğrenciyi okuldan mahrum eden bu salgının risk ve tehditlerini bütün yönleriyle kavrayıp stratejik avantaja çevirmek için kolları sıvamak zorundayız."

Ayrıntılar geliyor...