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Devlet Bahçeli'den muhabirin sorusuna müthiş cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu kullandıktan sonra bir muhabirin "Bugün ilk kez MHP'den başka bir partiye oy vereceksiniz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Oyumu Cumhur İttifak'ına veriyorum" cevabını verdi.

31 Mart 2019 Pazar 12:45

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Muhabire müthiş cevap

Bir basın mensubunun Bugün ilk kez MHP'den başka bir partiye oy vereceksiniz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Devlet Bahçeli"Oyumu Cumhur İttifak'ına veriyorum" dedi.

 

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:45
  1. bahçeli
  2. oy
  3. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • kartalbeykartalbey1 sa önce
    Bu cevabın nesi müthiş, ben anlamadım kusura bakmayın. Normal olan bir cevabı vermiş kendisi. Babalamayı bırakın beyler. Ortalığı kızıştırmak kimsenin yararına değil.
  • RezzapRezzap1 sa önce
    Müthiş cevap derken ben de enişteyi pardon yenkeyi açıklayacak sandım.Kesin yakında evlenecek sayın paşkan pahçeli.
  • emiremir2 sa önce
    vay vay vay vay bumu muthis cevap degnek olmak icin demiyorda

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