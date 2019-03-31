Devlet Bahçeli'den muhabirin sorusuna müthiş cevap MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu kullandıktan sonra bir muhabirin "Bugün ilk kez MHP'den başka bir partiye oy vereceksiniz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Oyumu Cumhur İttifak'ına veriyorum" cevabını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Muhabire müthiş cevap Bir basın mensubunun Bugün ilk kez MHP'den başka bir partiye oy vereceksiniz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Devlet Bahçeli"Oyumu Cumhur İttifak'ına veriyorum" dedi.

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