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Bahçeli'den "Lozan Barış Antlaşması" paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:"Türkiye'yi terörle durdurmaya, bölgesel ve küresel oyunlarla ayağını kaydırmaya çalışan odaklara Milli Mücadele'yi incelemelerini tavsiye ederim"- "Türkiye Cumhuriyeti, masa başı imalatı değil, mihnet ve melanete kafa tutan bir inanmışlığın onurlu ve şerefli eseridir"- "Terörizme, ekonomik operasyonlara, küresel dayatmalara, siyasi baskılara, diplomatik şantajlara, yaptırım engellerine ne eyvallahımız ne de tavizimiz olacaktır"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:17
Bahçeli'den "Lozan Barış Antlaşması" paylaşımı

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi terörle durdurmaya, bölgesel ve küresel oyunlarla ayağını kaydırmaya çalışan odaklara Milli Mücadele'yi incelemelerini tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Türk milleti zorlu vatan coğrafyasında zora ve zorbalara direne direne hayat hakkını muhafazayı başarmış, milli haysiyetini müdafaayı bilmiştir. Tarihin ibret levhaları, milli hafızanın iffet vesikaları bu gerçeğin tebarüz ve temerküzüne başlıca delildir." değerlendirmesinde bulunan Devlet Bahçeli, şunları ifade etti:

"21-22 Haziran 1919'da yayımlanan Amasya Genelgesi, Milli Mücadele'nin yol haritasını cümle aleme tebliğ etmiştir. Milletin istiklalinin yine milletin azim ve kararı marifetince kurtarılacağı cihanın alnına kazınmış, böylelikle Cumhuriyetin ufuk perdesi aralanmıştır. Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas etapları Ankara'nın bağrında yeşeren, milletin sinesinde yükselen mücadele azmiyle birleşince tutsaklık çiğnenmiş, uşaklık gömülmüş, bağımsızlık bir bayrak gibi milli yüreklerde dalgalanmıştır.

23 Temmuz 1919 Çarşamba günü toplanıp 14 gün boyunca devam eden Erzurum Kongresi, '30 Ekim 1918 tarihinde milli sınırlar içinde kalan vatan parçalarının bölünmez, parçalanmaz bir bütün olduğunu' devasa bir kahramanlık şuuruyla beyan etmiştir. Nitekim 1919'un karanlık ve kahredici ortamından 24 Temmuz 1923'ün Lozan şartlarına varıncaya kadar Türk milleti canı pahasına, devleşen iradesiyle, nice fedakarlıkların eşliğinde istiklalini kazanmış, tarihe ve beşeriyetin vicdanına kaydetmiştir."

Lozan'ın sabrın, aklın, duruşun, uyanıklığın, usta bir diplomasinin savaş meydanlarında elde edilen kahramanca mücadeleyle birleşmesi ve bütünleşmesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin mukaddimesi, emperyalist emellere karşı muvaffakiyetidir. Her barış anlaşmasını çağının siyasi iklimine, uluslararası gelişmelerin seyrine göre yorumlamak, çelişki ve tenakuza düşülmesini engelleyecektir. Türk milleti bağımsızlığını Lozan'da tescil ettirmiş, hakimiyet ve egemenlik haklarının tanınmasını Lozan'da sağlamıştır."

Lozan'ın sadece bir sonuç olduğunu belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Mühim olan Lozan'a kadar geçen her sayfası çile ve meşakkatle yazılmış ağır süreçtir. Türkiye Cumhuriyeti masa başı imalatı değil, mihnet ve melanete kafa tutan bir inanmışlığın onurlu ve şerefli eseridir." ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi terörle durdurmaya, bölgesel ve küresel oyunlarla ayağını kaydırmaya çalışan odaklara Milli Mücadele'yi incelemelerini tavsiye ederim. Sınırlarımızın dibinde kamçılanan ihanete boyun eğecek tek bir vatan evladının olmadığını da haykırmak isterim. Mukadderat uğruna kefense giyeceğimiz, Allah şahit koşa koşa giyeriz. Mukaddesatımızın varlığı için urgan ise boynumuza geçecek olan, başımızı uzatmaya da seve seve hazırız. Ancak bedel ödemeden öne atılıp bedel ödetmek, asaletimizin bizatihi gerçeğidir.

Türk milleti bir asır önce müstevli kuşatmasını yarmak için muazzam bir direniş haline geçmişti. Teslim olmak, bazı soysuzların dışında kimsenin aklının ucuna gelmemişti. Çok şükür bu şuur aynısıyla yaşamaktadır. Terörizme, ekonomik operasyonlara, küresel dayatmalara, siyasi baskılara, diplomatik şantajlara, yaptırım engellerine ne eyvallahımız ne de tavizimiz olacaktır.

Lozan Barış Anlaşması'nın 96. yıl dönümünde, kurucu kahramanları, Milli Mücadele'nin mümtaz isimlerini, muhterem şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Emanetlerine gölge düşmeyecek, muhterem hatıralarına asla halel gelmeyecektir."

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:17
  1. Lozan Barış Antlaşması
  2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  3. Twitter

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