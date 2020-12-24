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Siyaset Bahçeli'den kritik açıklamalar
Siyaset

Bahçeli'den kritik açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...

Yeniakit Publisher
2020-12-24 14:42:00 - 2020-12-24 15:06:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin ilk başkanları toplantısının ardından canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Gönüllere girmeden tarihi görevimizi icra edemeyiz. Dar kadroculukla bir yere varılamaz. Gıybet ile bir dava savunulamaz. Aklınızdan çıkarmayın ki birbirine kefil olamayanların bir davası olamayacaktır. Bir dava adamı bilir ve itimat eder ki her akşamın bir sabahı olacaktır.

Mahcup olmadık, mağlup olmadık. Bizim için siyaset üzerine bahislerin oynandığı bir hipodrom değildir. Siyaset koltuk, makam aracı değildir.

Ülkücü hareket milletin gür sesidir. Biz ne söylediğimizi bildiğimiz kadar ne istediğimizi de biliriz. Kendi tutarsızlıklarını gözardı edenler, kendi söylediklerine bile inanmayanlar Türk siyasetine bir şey kazandırmayan devşirmelerdir.

MHP tuzaklara kapılmadan, iftiralara bakmadan demokrasi mücadelesini yurdumuzun dört bir köşesinde sürdürmektedir. Doğal ve normal olarak bizimle uğraşacaklar, nifak tohumlarını aramıza saçmak için gece gündüz nöbete girecekler.

İl Başkanlarımız Türkiye üzerinde oynanan hain oyunların farkındadır. Milletimizin onurlu mensuplarının olduğu her taraftayız. Tunceli İl Kongremizi ilk defa coşkuyla ifa ettik. 14 yıl aradan sonra Batman'da, Şırnak'ta, Hakkari'de il kongrelerimizi tamamladık. MHP ülkenin her noktasındadır. Herhangi bir bölgenin ya da ilin değil bütün Türkiye'nin partisiyiz. 14 Mart 2021'de yapacağımız kurultaya demokratik hazırlığımız tamamlanmıştır.

TBMM'de tam bir ittifakla 2021 İstiklal Marşı yılı olarak kabul edilmiştir. Kurultayımız düşmana korku aşılayacaktır. Durmayacağız, yorulmayacağız, gecikmeyeceğiz. Ülkülerimizin heyecanıyla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Kazananın Türkiye olacağına samimiyetle inanıyoruz.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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