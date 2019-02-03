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Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na ayarı verdi: Nedir seni hoplatan?

FOX TV'de katıldığı programda mesnetsiz sözlerle kendisini eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP liderini Twitter hesabından yaptığı açıklamayla adeta topa tuttu. Bahçeli "Nedir seni hoplatan, hazım zorluğu çektiren? Söyle de belki tedavisi bulunur!" diye seslendi.

03 Şubat 2019 Pazar 11:43
Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na ayarı verdi: Nedir seni hoplatan?

Amerikan kanalı Fox TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programda yerli ve milli duruşuyla Cumhur İttifak'ında yer alan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi mesnetsiz sözlerle eleştirmişti. Bahçeli'nin tank palet fabrikası tartışmalarında sessiz kaldığını ileri süren Kılıçdaroğlu,"Milliyetçiyi deyip fabrikanın satışına sessiz kaldı. Lafla milliyetçilik olmaz" demişti.

'Satılıyor' iddiasıyla Bahçeli'yi eleştirdi

Kılıçdaroğlu, "Beni üzen Erdoğan değil, ben onu biliyorum. Beyaza siyah, pembe diyen biri. Beni asıl üzen, ben milliyetçiyim deyip, bu fabrikanın satılmasına sessiz kalmasıdır. Kim olabilir bu kişi Bahçeli. Bahçeli'den hiçbir çıkış beklemiyorum. Lafla milliyetçilik olmaz. Sen kendi fabrikasını yabancılara peşkeş çekerken iktidar sessiz kalırsan ben buna itiraz ederim. Bütün ülkücü kardeşlerime seslenmek istiyorum. Milliyetçilik lafla olmuyor. Orduların silah fabrikalarını gidip yabancılara satamazsınız" diye belirtmişti.

Bahçeli'den tokat gibi cevap

Bahçeli ise, dün Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert bir cevap verdi.

"Nedir seni hoplatan, hazım zorluğu çektiren?"

Bahçeli, kişisel Twitter hesabından, "Bak Sayın Kılıçdaroğlu, kalbin çürük olsa da, kulağını bana ver. Milliyetçilik lafla olmaz, doğru. Senden zaten milliyetçi olmaz. Vatana, bayrağa, orduya kast edenlerle ittifak kurmuş birisinin ağzına alacağı ne millet, ne de milliyetçiliktir, sadece zillet ve rezalettir" derken,"Neyden rahatsız oluyorsun? Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 68’e çıkmasından mı? Kendi kendine yeten bir ülke olmamızdan mı? Ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasından mı? Nedir seni hoplatan, hazım zorluğu çektiren? Söyle de belki tedavisi bulunur!" diye ifade etti.

Bahçeli'nin paylaşımı şu şekilde:

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 11:43
  1. Ordu
  2. Devlet Bahçeli
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Tank Palet Fabrikası
  5. MHP
  6. CHP

YORUM YAZ

  • Kúrt AliKúrt Ali13 dk önce
    Devletbeyim bunlarin kalbi mùhúrlū gòzū kör.kulaği sağirdir.belki inanci yoktur bence.diyarbakirdan selam.
  • ismailismail13 dk önce
    https://www.milligazete.com.tr/haber/1795276/dogu-perincekten-binali-yildirima-ziyaret"Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti."Sayın Bahçeli ne diyecek !!!
  • Suat Suat 15 dk önce
    Kılıçdaroğlu haklı bahçeli laf ebeliği yapmış gene
  • Suat Suat 15 dk önce
    Kılıçdaroğlu haklı bahçeli laf ebeliği yapmış gene

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