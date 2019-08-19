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Devlet Bahçeli, Kastamonu'ya köstekli saat hediye etti

MHP lideri Bahçeli, kendisini ziyaret eden partisinin Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın aracılığıyla kente köstekli saat hediye etti.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:58
Devlet Bahçeli, Kastamonu'ya köstekli saat hediye etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu’ya köstekli saat hediye etti. Hediyeyi MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın aldı.

"Kastamonu’ya selamlarımı ilet"

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’yı ziyaret etti. Ankara’da ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden Başkan Aydın, Kastamonu’da yapılan çalışmalar hakkında MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi bilgilendirdi. Ziyaretin ardından Bahçeli, “Kastamonu’ya selamlarımı ilet” diyerek MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın’a köstekli saat hediyesinde bulundu. Başkan Aydın ise, sosyal medya hesabından “Liderimizin Kastamonu’muza selamları, bir de hediyeleri var. Kendilerine hürmetlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:58
  1. Ankara
  2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  3. köstekli saat
  4. MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın

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