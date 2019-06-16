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Bahçeli’den Karagümrük Spor’a ziyaret

16 Haziran 2019 Pazar 13:39
Bahçeli’den Karagümrük Spor’a ziyaret

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'yı makamında ziyaret etti. Karagümrük'e destek olacağını ifade eden Bahçeli'ye Hurma da Karagümrük'te Bahçeli’nin çok seveni olduğunu söyledi.

Bahçeli'ye Karagümrük adına maket bir antika araba ile Karagümrük Spor'un madalyalarının bulunduğu sembolik bir tablo hediye edildi.

Kulüp çıkışında Karagümrük Spor Kulübü çocuk tekvando sporcuları Bahçeli ile fotoğraf çekildi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 13:39
  1. Fatih Karagümrük Spor Kulübü
  2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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