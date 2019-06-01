0553 313 94 23

Bahçeli’den Kadir gecesi mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün vatandaşlarımın, aziz Türk milletinin, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerimin Kadir gecesini kutluyor, en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:33
Bahçeli’den Kadir gecesi mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün vatandaşlarımın, aziz Türk milletinin, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerimin Kadir gecesini kutluyor, en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu belirterek, “Kadir gecesi, rahmet ve bereketiyle müşerref oluyor, bu müstesna ve mübarek gecenin nice manevi güzellik ve görkemiyle umutlanıyor, heyecanlanıyor, hevesleniyor, elbette aradığımız huzurun sesini duyuyoruz. Hamd olsun Kadir gecemizi idrak ediyoruz” diye konuştu. Bahçeli, içerisinde bulunduğumuz günlerin önemini vurgulayarak, “Öyle bir aydayız ki, adı Ramazan. Öyle bir gündeyiz ki, adı Cuma. Öyle bir gecedeyiz ki, adı Kadir. Üç kutlu anın, manevi hayatımızın üç muazzez döneminin tertemiz vicdanlarda yoğrularak affı, bağışlamayı ve nice mükafatı müjdelemesi Türk-İslam alemi için nimetlerin en büyüğüdür” ifadelerini kullandı.



Kadir gecesinde açılan ellerin Cenab-ı Allah katında geri çevrilmeyeceğine yürekten inandığını söyleyen Bahçeli, mesajının devamında, “Mazlumların ahının yerde kalmamasını, zulümle abat olacaklarını zannetme yanlışına düşen zalimlerin layık oldukları acıklı sonuçlarla eninde sonunda karşılaşmalarını temenni ediyorum. Kaşgar ve Kerkük başta olmak üzere soydaşlarımıza yapılan alçak saldırıları, kurgusu yapılan mütecaviz komploları; Filistin’den Arakan’a kadar din kardeşlerimize yönelik insanlık dışı muameleleri, hunhar eylemleri, menfur niyetleri kınıyor, canileri öncelikle Allah’a havale ediyorum. Elbette zulüm kaybedecek, haklı olan, hakikatten yana duran kazanacaktır. Zorbalık kaybedecek insanlık, vicdan, doğruluk ve adamlık kazanacaktır. Batıl kaybedecek and olsun hak kazanacaktır. Bütün mazlum kardeşlerimi selamlıyorum. Duamız onlarla, kalbimizle onlar bir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün vatandaşlarımın, aziz Türk milletinin, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerimin Kadir gecesini kutluyor, en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Gecemiz mübarek olsun, dualarımız kabul olsun. Allah yardımcımız olsun” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 00:33
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsviçre'de Kadir Gecesi coşkusu
    1. İsviçre'de Kadir Gecesi coşkusu
    2. Varto’da Kadir gecesi programına..
    3. Çardak’da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
    4. Büyük Çamlıca Camisi'nde Kadir Gecesi..
    5. Balkanlar'da Kadir Gecesi coşkusu
    6. Hollanda'da 7. Kırmızı Lale Film..
    7. Erzincan’da 68 çiftçiye bireysel..
    8. Kadir Gecesi idrak ediliyor
    9. Bakan Akar: "Hangi deliğe kaçarlarsa..
    10. Vali Ali Hamza Pehlivan iftarda basın..
    11. Muğla'da "Uluslararası Resim ve Heykel..
    12. Binali Yıldırım TV5'te Saadet..
    13. Bahçeli’den Kadir gecesi mesajı
    14. Çakır’dan Ereğli’ye ağır ceza..
    15. Jandarma sürücü ve yayaların kandilini..
    16. Kadir gecesi Devrek’te coşkuyla..
    17. Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet..
    18. Fatih'te Kadir Gecesi programı
    19. Kula'da yaklaşık on bin kişi iftarda..
    20. Abdullah Avcı Beşiktaş'ta
    21. Fikret Orman yeni teknik direktörü..
    22. Tarihi camilerde Kadir gecesi ihya..
    23. ABD'de Trump anketi! Yeniden..
    24. "Uyum Mahalle Buluşmaları"
    25. Tenis: Fransa Açık
    26. Jandarma, yeni Atak helikopterinin..
    27. Selçuk İnan'dan yeni anlaşma!
    28. Trump, 2020 seçimleri için adaylığını..
    29. GÜNDEM ÖZETİ / 1 Haziran 2019
    30. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman,..
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    TMSF resmen duyurdu! 1,1 milyar lira bedelle satışa çıkacak
    TMSF resmen duyurdu! 1,1 milyar lira bedelle satışa çıkacak

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    'Savaş'ı bile göze alan ABD'nin amacı ortaya çıktı
    'Savaş'ı bile göze alan ABD'nin amacı ortaya çıktı
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!