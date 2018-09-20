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Bahçeli'den 'İş Bankası' çıkışı: Millete iade edin!

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin İş Bankası'nı tekrar millete iade etmesi gerektiğini ifade etti.

20 Eylül 2018 Perşembe 17:57
Bahçeli'den 'İş Bankası' çıkışı: Millete iade edin!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerle bulunduğu sohbette şu ifadelerde bulundu:

CHP İŞ BANKASI HİSSELERİNİ TÜRK MİLLETİNE İADE ETMELİ

- İş Bankası tartışması sürüyor. Bankanın değer kaybettiği de söylendi, çözüm nasıl olmalı?

Değer kaybedildiği zaman bu hisseleri sahiplenebilecek olan İş Bankası'nın ortaklarının da bir göz önüne alın. Bu tür şeylerden yararlanmak isteyenler olur. Orada çalışanlar yüzde 40'mış başkaları bilmem neymiş oralarını biz bilemiyoruz ancak İş Bankası, Türkiye'nin her siyasi tartışmasında gündeme getirilen bir konu olarak görmeli ve bunu çözüme kavuşturmalı. Çözüm nedir: CHP'nin Atatürk'ün mirası diye nitelendirilen yüzde 28'i Türk milletine iade etmesi lazım Atatürk'ün gerçek varisi Türk milletidir. Herhangi bir kurum ve kuruluş değildir. Bunu Türk milletine iade ettiğini beyan etsin mesele kalmaz. Bazı konularda da CHP’nin anlayış göstermesi lazım. ‘Efendim dört kişi atıyoruz bunların herhangi bir akçe işi olmaz olmaz” da onların oradaki havası, iklimi yeter zaten CHP'ye. İş Bankası gibi bir bankanın 4 yönetim kurulu Üyesi sendeyse bu çok önemli. Bu bir güçtür bunun için CHP'den izin almalarına gerek yok değişik yöntemlerle yapılabilir.

OSMANLI KISSASIYLA CHP'YE MESAJ

15. ve 16. yüzyılda Osmanlı'nın parası akçe. Bizim oralardan garibim bir tanesi kalkıyor İstanbul'a geliyor dünyanın yolunu yürüyor. Israr ediyor Padişahla görüşeceğim sonunda görüştürüyorlar. Padişaha diyor ki, 'padişahım mümin müminin kardeşidir. Ben hissemi istemeye geldim'. Mümin müminin kardeşidir doğru. Padişah bakıyor, ‘evladım sen şunu 20 akçeyi al köyüne git. Yalnız bunu aldığını diğer mümin kardeşlerin duyarsa bu sanada kalmaz' diyor. Şimdi alayımız Atatürk'ün mirasçısı olarak ilan edersek CHP ne yapacak? Bizim de hakkımız var orada.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 17:57
  1. İstanbul
  2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  3. İŞ BANKASI
  4. CHP

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