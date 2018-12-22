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Bahçeli'den flaş sözler: Ya beka ya bela

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fırat doğusuna yapılması beklenen operasyonla ilgili konuştu. Bahçeli, "Fırat'ın doğusu yılan, çıyan yuvası. Orası Firavun sığınağı, orası Yezid'in saklandığı delik. Orası kurumadıkça, baştan ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız ne de güvenli olacağız. Milli beka için Fırat'ın doğusuna tam saha operasyon hayat memat meselesi." dedi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 19:32
Bahçeli'den flaş sözler: Ya beka ya bela

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fırat doğusuna yapılması beklenen operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Fırat'ın doğusu yılan, çıyan yuvası. Orası Firavun sığınağı, orası Yezid'in saklandığı delik. Orası kurumadıkça, baştan ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız ne de güvenli olacağız. Milli beka için Fırat'ın doğusuna tam saha operasyon hayat memat meselesi." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli şöyle devam etti:

"İster Fırat'ın doğusu, ister bir başka yer olsun, Türk'ün iradesi olmadan, kararı ve sözü duyulmadan hiç kimse hayale kapılmamalıdır. Aksi halde sonları acıklı olacaktır. Diyorum ki ya beka ya da bela."

Ayrıntılar geliyor...

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 19:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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