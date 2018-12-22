Bahçeli'den flaş sözler: Orası Firavun sığınağı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fırat doğusuna yapılması beklenen operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Fırat'ın doğusu yılan, çıyan yuvası. Orası Firavun sığınağı, orası Yezid'in saklandığı delik. Orası kurumadıkça, baştan ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız ne de güvenli olacağız. Milli beka için Fırat'ın doğusuna tam saha operasyon hayat memat meselesi." dedi.

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