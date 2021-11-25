Bahçeli'den flaş sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısının ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları:

Ülkemizin bugünkü gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır. Kaldı ki varoluş yok oluş noktasında düğümlenmiştir. Türkiye ekonomisinin zaafları varsa da bunlar dövizdeki artışın bahanesi değildir. Devlet milletiyle kenetlenmiş, milli duruş iç ve dış komploya karşı direnç ve dik duruş göstermiş, göstermeye de devam edecektir.

Ekonomik darbecilerine, canlı döviz bombalarına sonu cefa da olsa sefa da olsa eyvallah etmeyeceğiz.

Türkiye'yi küstahça hizaya getirmek için tertip içine girenler Libya'da, Karabağ'da, terörle mücadelede elde edilen kazanımlardan taviz vermemizi istemektedir. Biz milletimizin yanındayız, devletimizin arkasındayız.

Erken seçimden başka söylediği hatta söyleyeceği bir şey bulunmayan zillet ittifakının ana ve yan ortakları Türkiye aleyhine planlı, pişkin ve dış destekli mütecaviz hareketlenme içindedir. Türk milleti bu iğrenç ve ilkel girişimi yakından izlemektedir. Dövizin fiyatı serbest piyasa şartlarında oluşur. Zillet ittifakının etiket fiyatı da yabancı başkentlerde belirlenmiştir. CHP Genel Başkanı'nın helalleşme çağrısına terörist elebaşlarının özerkliğin kabul edilmesi şartıyla tamam demeleri hain bir pazarlığın devam ettiğine bariz kanıt teşkil etmiştir.

Öyle vahim aşamaya gelinmiştir ki terörist Demirtaş'ın sabah saatlerinde yayınladığı karanlık talimatlar akşamına Kılıçdaroğlu tarafından heyecanla telaffuz edilerek siyasi bir program haline dönüştürülmüştür.

Türkiye'nin kaosa sürüklendiğini iddia eden müfteri Kılıçdaroğlu asıl kaosu kendi içinde, kendi ittifakında yaşadığını görmeyecek kadar körleşmiştir. Bize dilini yutmuş küçük ortak yutmuş diyen Kılıçdaroğlu'nun ağzı teröristlerin günahkar ağzıdır.

Sokakları inerek hükümeti istifa ettirmeye, yabancı güçlerin tetikçiliğine soyunarak ülkemizi felaket dolu bir mecraya taşımak isteyenlere asla izin verilmeyecektir. Demokrasi sokakta değil milletimizin iradesindedir, sandığın içindedir.

CHP Genel Başkanı nereye giderse gitsin milli nefesimiz ensesinde olacaktır.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacak, mandacılarla, vesayetçilerle, stokçularla, hainlerle, millete tepeden bakanlarla hesaplaşma bu tarihte olacaktır.

Erken seçim diyenlerle hesabımız yoktur. Türkiye üzerinde hesabı olanlarla hesabımız çok çetin olacaktır. Güven krizi yaratmak için el ovuşturanlar kendi kazdıkları kuyuya düşmekten kurtulamayacaklardır.

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