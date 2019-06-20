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Bahçeli'den flaş otel buluşması açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu - İsmail Küçükkaya görüşmesi hakkında konuştu. İkilinin bir otelde yaptığı görüşmeye değinen Bahçeli, "kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir" dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:44
Bahçeli'den flaş otel buluşması açıklaması!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, canlı yayında Binali Yıldırım ile yapacağı program öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile buluştuğu ortaya çıktı.

İkilinin skandal otel buluşmasını değerlendiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir. İstanbul'u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır. İstanbul'da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlara, sevdamızın bir gecelik değil ömürlük olduğunu ikazla bildirmek, küçük akıllarıyla, dönek şahsiyetleriyle, çürük siyasetleriyle mesafe alamayacaklarını, bizimle de boy ölçüşemeyeceklerini söylemek isterim” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:44
  1. İstanbul
  2. MHP lideri Devlet Bahçeli
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. İsmail Küçükkaya

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