Bahçeli'den flaş otel buluşması açıklaması! MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu - İsmail Küçükkaya görüşmesi hakkında konuştu. İkilinin bir otelde yaptığı görüşmeye değinen Bahçeli, "kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir" dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, canlı yayında Binali Yıldırım ile yapacağı program öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile buluştuğu ortaya çıktı. İkilinin skandal otel buluşmasını değerlendiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir. İstanbul'u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır. İstanbul'da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlara, sevdamızın bir gecelik değil ömürlük olduğunu ikazla bildirmek, küçük akıllarıyla, dönek şahsiyetleriyle, çürük siyasetleriyle mesafe alamayacaklarını, bizimle de boy ölçüşemeyeceklerini söylemek isterim” dedi. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.