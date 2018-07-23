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Bahçeli'den flaş İYİ Parti açıklaması: Hanımefendi Twitter üzerinden...

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener dün istifasını açıklamıştı. Bu istifaya ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:06
Bahçeli'den flaş İYİ Parti açıklaması: Hanımefendi Twitter üzerinden...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin kongre kararı almasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Hanımefendi Twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti’nin Afyon’da yapılan kampından sonra yaşanan olayları soran bir grup gazeteciye şu yorumu yaptı:

Öncelikle İP’in kendi iç işleriyle ilgili konularda yorum ve değerlendirme yapmayı etik bulmayız. Hanımefendi twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır. (Habertürk)

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:06
  1. Afyon
  2. Aydın
  3. Devlet Bahçeli
  4. Meral Akşener
  5. MHP
  6. İYİ Parti

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