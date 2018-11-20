Bahçeli'den Erdoğan'la görüşme öncesi ilk yorum: Gündemi davet sahibi belirler!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yarın yapacağı görüşme öncesi yaptığı açıklamada "gündemi davet sahibi belirler" dedi.20 Kasım 2018 Salı 11:42
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın görüşme yapacağına ilişkin haberlerle ilgili, "Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklamaysa doğrudur. Bizim böyle açıklamamız yoktur ama yarın Cumhurbaşkanı ile saat 16.00'da görüşme konusu gündeme gelirse, katılabileceğimizi ifade ediyoruz" dedi.
YORUM YAZ