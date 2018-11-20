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Bahçeli'den Erdoğan'la görüşme öncesi ilk yorum: Gündemi davet sahibi belirler!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yarın yapacağı görüşme öncesi yaptığı açıklamada "gündemi davet sahibi belirler" dedi.

20 Kasım 2018 Salı 11:42
Bahçeli'den Erdoğan'la görüşme öncesi ilk yorum: Gündemi davet sahibi belirler!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın görüşme yapacağına ilişkin haberlerle ilgili, "Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklamaysa doğrudur. Bizim böyle açıklamamız yoktur ama yarın Cumhurbaşkanı ile saat 16.00'da görüşme konusu gündeme gelirse, katılabileceğimizi ifade ediyoruz" dedi.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 11:42
  1. Devlet Bahçeli
  2. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Bayram Ali Korkmaz Bayram Ali Korkmaz 58 dk önce
    Devlet bey’in “mesele vatan’sa gerisi teferruattır “ anlayışı ile davranacağı, cumhur ittifakındaki kararlı tutumundan bellidir.
  • ihsanihsan1 sa önce
    ak parti mhp ile derhal ittifak etmeli bilhassa büyük şehirlerde
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