Bahçeli'den Esed rejimi açıklaması: Diyalog kurulmamalı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Esed rejimiyle diyalog kurmasını değerlendirdi. Bahçeli, "Türkiye'nin diyalog kurmasından yana değilim" dedi.

MHP lideri şu ifadeleri kullandı:

Ben düşünce olarak Esad rejimi ile herhangi bir şart altında Türkiye'nin diyalog kurmasından yana değilim. Türkiye'nin yapmış olduğu bu mücadeleyi sonunda gelip Esad'ın iradesine teslim etmek Türkiye için ayıp ve kayıp olur. Suriye'deki demokratikleşme sürecini tamamlayıp orayı Esed rejiminden kurtarmak gerekiyor.Türkiye batı ve doğuyu şekillendirecek bir politika yürütüyor. Türkiye'nin tezlerinin anlatılması önemli bir gelişmedir. Türkiye yakaladığı etkin inisiyatifini kaybetmemelidir.