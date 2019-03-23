MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' sorusuna net cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtladı.

Erken seçim sorusu

"Eğer bu hedeflediğiniz yüzde 52 olmaz, yüzde 50'nin altına düşerse erken seçim Türkiye'nin gündemine gelir mi?" sorusuna ise Bahçeli, "Gelmemesi lazım. Bizim açımızdan da gelmez" yanıtını verdi.

"Siz gündeme getirir misiniz?" sorusuna ise Bahçeli, "Hayır getirmeyiz. Cumhur İttifakı'nın mahalli idareler seçimleri sonrasında benim inancım odur ki daha yüksek oranda olacaktır. Yüzde 52'nin üzerinde olacaktır" cevabını verdi.