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Devlet Bahçeli'den erken seçim beklentilerine cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında erken seçime ilişkin açıklamada bulundu.

02 Temmuz 2019 Salı 11:34
Devlet Bahçeli'den erken seçim beklentilerine cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyes Başkanlığı seçimi sonrası muhalefetin erken seçim beklentilerine ilişkin konuşan Bahçeli, "Erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziranla birlikte 2023’e kadar kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:34
  1. İstanbul
  2. Devlet Bahçeli
  3. erken seçim
  4. MHP grup toplantısı

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