Devlet Bahçeli'den erken seçim beklentilerine cevap MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında erken seçime ilişkin açıklamada bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyes Başkanlığı seçimi sonrası muhalefetin erken seçim beklentilerine ilişkin konuşan Bahçeli, "Erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziranla birlikte 2023’e kadar kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

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