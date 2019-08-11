Bahçeli: Erken seçime ihtiyaç yok!

Merhum Alpaslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. Bahçeli "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur" dedi.
11 Ağustos 2019 Pazar 08:21
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