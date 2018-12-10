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Bahçeli'den dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen Fenerbahçe'nin durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:36
Bahçeli'den dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu sonrasında Meclis çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Açıklamalarında ligde ağır yaralar alan Fenerbahçe'ye de yer ayıran Bahçeli, "Fenerbahçe küme düşmez, üzmeyin kendinizi" ifadelerini kullandı.

"1907 ruhu var"

Bahçeli, açıklamalarında şunları söyledi:

"Fenerbahçe'de 1907 ruhu vardır, herhangi endişeye gerek yoktur. Düşmez, büyük takım bunlar, üzmeyin kendinizi."

Takım düşme potasında

Fenerbahçe, dün oynanan Akhisarspor maçını 3-0 kaybetmiş ve puan tablosunda 16. sıraya gerilemişti. BaşkanAli Koç, ortaya konan futbol nedeniyle uçak biletlerini iptal ederek takımı İstanbul'a otobüsle göndermişti.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:36
  1. İstanbul
  2. MHP lideri Devlet Bahçeli
  3. TBMM Genel Kurulu
  4. Fenerbahçe
  5. Akhisarspor
  6. Ali Koç

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