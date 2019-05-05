Bahçeli'den çok sert açıklama: Sessiz kalamayız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin YSK'ya yönelik tehditlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP'nin YSK üyelerini tehdit eden sözleri hukuk ihlali ve demokrasi hazımsızlığıdır. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız" dedi.05 Mayıs 2019 Pazar 13:37
MHP Lideri Devlet Bahçeli, "CHP'nin YSK üyelerini tehdit eden sözleri hukuk ihlali ve demokrasi hazımsızlığıdır. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız" dedi.
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