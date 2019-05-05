Bahçeli'den çok sert açıklama: Sessiz kalamayız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin YSK'ya yönelik tehditlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP'nin YSK üyelerini tehdit eden sözleri hukuk ihlali ve demokrasi hazımsızlığıdır. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "CHP'nin YSK üyelerini tehdit eden sözleri hukuk ihlali ve demokrasi hazımsızlığıdır. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız" dedi. Ayrıntılar geliyor...

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