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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert cevap!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün katıldığı televizyon programında sarfettiği skandal sözlere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok sert cevap verdi. Bahçeli "Zillet İttifakı’nın terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır" dedi.

05 Mart 2019 Salı 13:50
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert cevap!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün katıldığı canlı yayında skandal sözler söylemişti. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz şehitlerini unutarak darbe girişimi gecesi köprüde askerlerin öldürüldüğünü ileri sürmüş ve Türkiye'nin beka sorunu olmadığını iddia ederek terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin Türkiye'ye saldırmadığını savunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine MHP Genel BaşkanıDevlet Bahçeli, çok sert cevap verdi.

Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde;

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Habertürk Televizyonu’nda Sayın Didem Arslan Yılmaz’ın sorularına cevap verirken baltayı taşa vurmuş, müfteriliği tescillenmiş, şahsıyla müsemma hale gelen yeni bir yalan rüzgârı estirmiştir.Yalan büyük bir günahtır ve yalancılar günahkâr kimselerdir.Sayın Kılıçdaroğlu’nun milletimize yalan söylemesi, alenen ve açıktan gerçekleri çiğneyerek uyduruk ve hayal mahsulü iddiaları dile getirmesi karanlık ve işbirlikçi zihniyetini tekraren deşifre etmiştir.

Yüzü kızarmadan yalan söyledi

ABD Başkanı Trump’ın, 14 Ocak 2019’da Twitter mesajı olarak paylaştığı; “Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye’yi ekonomik yönden mahvederiz.” sözlerine, “Bahçeli tepki verdi mi? Hayır!” diyerek yüzü kızarmadan, vicdanı sızlamadan büyük bir yalana imza atmıştır.

Ayrıca ufkumuzun olmadığını, beka sorunu bulunmadığını, halkı suçladığımızı, hukuk ve demokrasiyi bilmediğimizi yalana bin yalan katarak iddia ve ifade etmiştir.

Söz konusu televizyon programında adeta mayına basan, gerçek yüzünü ifşa eden bu şahsın, YPG’yi/PKK’yı kast ederek “Onlar bize mi saldıracaklar?” sorusunu alaycı bir şekilde ve terör örgütünün emellerini örtbas edercesine sorması tam bir suçüstü halidir.

Zillet İttifakı’nın terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin neden bir beka seçimi olduğunu zillet faillerine bakan, zillet temsilcilerini dinleyen her vicdan sahibi insanımız kabul ve tasdik edecektir.

Korkunç boyutlara ulaştı

Sayın Kılıçdaroğlu vahim bir savrulmanın, çok tehlikeli bir akıl tutulmasının pençesine düşmüştür.CHP Genel Başkanı’nın yalan ve kandırma sicili külliyatlı hale gelmiş, korkunç boyutlara ulaşmıştır.Bu itibarla Türk milletine ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket’e özür borcu olduğu ortadadır.Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun telaş ve tereddütle yalana sarılması zilletin zehir etkisinin yayıldığını, siyasi zihniyetini felce uğrattığını, dehşet verici bir şuur kaybına düştüğünü göstermiştir.

Özür dilemeli

Sayın Kılıçdaroğlu’nun kılavuzları defolu olup siyaseti takip zaafı ve milletimizin sorunlarını analiz yetersizliği izahtan varestededir.Bu gerçekler karşısında CHP Genel Başkanı şahsımdan, partimizden ve özellikle büyük Türk milletinden özür dilemek mecburiyetindedir.Şayet buna yanaşmazsa kendisi her zaman yalan fabrikası diye anılacak ve bu şekilde tanımlanacaktır.

Aziz milletimiz 31 Mart 2019’da yalancılara dersini verecek, gününü gösterecektir.

Zillet hurafe, cumhur hakikattir.Zillet İttifakı yalan ve cehil, Cumhur İttifakı sadakat ve ehildir.Türk milleti bekayla bela, kandıranlarla kazandıranlar, aldatanlar ahlakta anıtlaşanlar arasındaki seçimi 31 Mart 2019’da yapacak, tarihi ve muazzam iradesini tekraren sandıkta gösterecektir.Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar."

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:50
  1. MHP
  2. Devlet Bahçeli
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. YPG
  5. 15 Temmuz

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