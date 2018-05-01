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Bahçeli'den CHP'ye sert sözler! İP'i FETÖ'ye...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin 24 Haziran genelgesini açıkladı. Açıklama sırasında Bahçeli, CHP'yi sert bir dille eleştirdi.

01 Mayıs 2018 Salı 16:15
Bahçeli'den CHP'ye sert sözler! İP'i FETÖ'ye...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genelge ile ilgili açıklaması şöyle:

"Birinci olarak, Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İkinci stratejimiz ise Milliyetçi Hareket Partisi’nin 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde sayısal ve siyasal ağırlık olarak çok güçlü bir şekilde temsil edilmesini mutlak anlamda tesis ve temin etmektir." 

KANDİL VE PENSİLVANYA'NIN ARKASINA SAKLANARAK...

CHP'yi sert bir dille eleştiren Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni karalayan, kötüleyen, felaket çığırtkanlığı yapan siyaset ve sivil toplum kuruluşları dış kaynaklı huşunet serumu, husumet yardımı, fitne takviyesi ile ayakta kalmaya çırpınan ucube ve ucuz zihniyetlerdir. Kandil ve Pensilvanya’nın arkasına saklanarak Türkiye’yi taşlayan CHP bunlardan birisidir. İP’yi FETÖ’ye zimmetleyen, siyasi iliğini fikirsizlikle, ikbalini fenalıklarla zenginleştiren dönek ve kaçkınlar bunlardan bir diğeridir." 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 16:15
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