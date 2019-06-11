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Bahçeli'den 'Binali Yıldırım' talimatı: Yalnız bırakmayın!

MHP lideri Devlet Bahçeli, A takımını Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Binali Yıldırım’ı yalnız bırakılmamaları konusunda uyardı. MYK ile milletvekilleri dönüşümlü olarak Yıldırım’ın programlarına katılmaya başladı.

11 Haziran 2019 Salı 07:32
Bahçeli'den 'Binali Yıldırım' talimatı: Yalnız bırakmayın!

23 Haziran İstanbul seçimi için tam kadro sahada olan MHP, çalışmalarına devam ederken Genel Başkan Devlet Bahçeli, kurmaylarına önemli bir talimat verdi. Bahçeli, A takımını, Binali Yıldırım’ı yalnız bırakılmamaları konusunda uyardı. İstanbul’da seçim çalışmalarını yürüten Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile milletvekilleri dönüşümlü olarak Yıldırım’ın programlarına katılmaya başladı.  Hem AK Parti hem de MHP tarafından yürütülen çalışmalar, her iki partinin kurmayları tarafından koordine ediliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal seçim çalışmaları konusunda görüşmeler gerçekleştiriyor. Yalçın ve Ünal’ın şimdiye kadar iki görüşme yaptığı belirtildi.

Bin 500 eve ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu başta olmak üzere MYK ile MDK üyeleri ve milletvekilleri evleri, iş yerlerini, dernekleri, sanayi sitelerini ve fabrikaları ziyaret ediyor. MHP’lilerin bugüne kadar yaklaşık bin 500 ev ziyareti gerçekleştirdiği öğrenildi.

Sandığa gitmek şart

Öte yandan seçim çalışmalarını gazetemize değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu “Sandığa gitmeyen Cumhur İttifakı ve AK Parti seçmenidir. Bunlarla birebir görüşmelerde seçimin önemini anlatıyoruz. Sandığa gitmeleri konusunda ‘İstanbul dünyanın en büyük Türk kentidir. Peygamber Efendimizin emanetidir. Sorumluluk almak gerekiyor. O sebeple elinizi taşın altına koyun. Sandığa gidin’ diyoruz” şeklinde konuştu. Aksu şunları söyledi: İstanbul kesinlikle terör örgütlerine emanet edilmeyecektir. MHP olarak İstanbul’un her yerindeyiz. En ücra köşede, en kılcal damarda çalışıyoruz. Millete doğruları anlatıyoruz. İkna ediyoruz. İstanbul’un geleceğini teminat altına almak için Cumhur İttifakı’nın zaferle çıkması gerekir. Bu konuda ciddi geri dönüşler alıyoruz.

(Türkiye Gazetesi)

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 07:32
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