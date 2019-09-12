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Bahçeli’den Arınç’a soru: "Kozmik Oda’ya FETÖ’yü kim soktu?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, yaptığı açıklamalarla ilgili sert tepki gösterdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:28
Bahçeli’den Arınç’a soru: "Kozmik Oda’ya FETÖ’yü kim soktu?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bülent Arınç’a yaptığı açıklamalardan dolayı çok sert tepki gösterdi.

"Kozmik Oda’ya FETÖ’yü sokan kimdir?"

Bahçeli, Arınç'la ilgili şunları söyledi;

"Türkiye’yi sıkıntıya koyacak davranışlarda artık Bülent Arınç Bey bir kenara oturmalı; ya Bursa’ya ya Manisa’ya yerleşmeli. Siyaseti tıkıyor. Şimdi herkes günü saati geldiği zaman sorar: Kozmik Oda’ya FETÖ’yü sokan kimdir? Terörle mücadelede önemli katkılar sağlandığı bir süreçte AK Parti’yi baltalıyor. Onun için kendisine olan saygımı yitirdim” tepkisini gösterdi. Bahçeli, kabine revizyonu söylentileriyle ilgili olarak da “Ben uygun bulmuyorum. Daha hizmeti yeni kavrayan Bakanları bir senede kaldırıp atamazsınız. Bakanlardan hangilerini niye beğenmiyorsunuz"  

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:28
  1. Manisa
  2. Bursa
  3. Bülent Arınç
  4. MHP
  5. Devlet Bahçeli

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