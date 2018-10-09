Bahçeli'den Akşener'e çok sert tepki: O dili koparırız!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında İP başkanı Meral Akşener'in MHP ile ilgili çirkin sözlerine cevap verdi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından o kısım;

"Don Kişot, yel değirmenlerine kılıç çekerek saldırırdı. Siyasi Don Kişotların da ilkeleri, çizgileri yoktur. İP Genel Başkanı'nın söylemleri zincirleme olaylara neden olmuştur. Bu şahıs MHP'ye nifak tohumları fırlatmış, zehir kusmuştur. İYİ Parti Genel Başkanı'nın kulağına kim fısıldadıysa ilkel bir şekilde partimize ve dava arkadaşlığımıza saldırmıştır. Küçük ortak dedi, lastik adam dedi, paspas dedi. Yalanına yalan ekledi, bu iftiraları ayaklarımızın altında çiğniyor, muhatabına iade ediyoruz. Sosyal medyadan cevap verince Türkiye'nin konuştuğu olaylar vuku bulmuştur.

"Üsküdar'da tuzak kurulmuştur"

Adres vererek cevap verecek kadar çıldırmıştır. Davet verince icabet decen çıkacaktır, çıkmıştır da. Gidenler gayet normal protesto yaptılar. İl teşkilatımızdan habersiz bunu yaptıkları için görevden aldık. Ankara'dan adres verip Üsküdar'da olması, 2 kişiyiz diyip 3'üncü kişinin de videoya alması dikkatten kaçmamıştır. Evde kimler konuşlanmıştır. Üsküdar'da tuzak kurulmuştur.

"Ya dilini koparır, ya elini kırarız"

Hiçbir Türk kadınının kabul edemeyeceği bir uslupla cevap vermiştir. Erkekseniz gelin ulan diyebilir mi? Bu nasıl bir şuursuzluktur. Siyasi erime yaşıyorlar. Elle gelen düğün bayram diyoruz, gelecekleri varsa görecekleri olduğunu hatırlatıyoruz. MHP şehit ocağıdır. Yancı ve paspas değildir. MHP, Tükiye'nin kıvancı, son kalesidir. Lastik adamlarla işi olmaz. Aksini söyleyen edepsizdir, şahsiyetsizdir. Kim dil uzatırsa, el uzatırsa, ya dilini koparır, ya elini kırarız. MHP, toplaşılan tarla değildir. Türk Milleti'nin şeref sembolüdür."