Devlet Bahçeli'den Akşener ve İnce'ye imalı gönderme!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaparak Muharrem İnce'ye göndermede bulundu. Bahçeli açıklamasında "Ülkücünün fiyatı yoktur, ülkücülüğün pazarı yoktur. Pişman olacak söz söylemeyiz. 'Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar için pişmanlık olabilir ancak bizde asla pişmanlık yoktur." dedi.14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:36
24 Haziran seçimleri ile ilgili düzenlediği basın toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli"Ülkücünün fiyatı yoktur, ülkücülüğün pazarı yoktur. Pişman olacak söz söylemeyiz. 'Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar için pişmanlık olabilir ancak bizde asla pişmanlık yoktur" dedi.
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