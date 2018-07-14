Devlet Bahçeli'den Akşener ve İnce'ye imalı gönderme!

24 Haziran seçimleri ile ilgili düzenlediği basın toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli"Ülkücünün fiyatı yoktur, ülkücülüğün pazarı yoktur. Pişman olacak söz söylemeyiz. 'Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar için pişmanlık olabilir ancak bizde asla pişmanlık yoktur" dedi.