Bahçeli'den adaylara kritik uyarı: Sinsi sinsi çalışana geçit yok

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Antalya'da partisinin il başkanları ve belediye başkanları toplantısı öncesi basın toplantısında konuştu. Bahçeli, adayların dava için çalışmaları gerektiğini belirterek, 'Davayı öne geçirmek yerine, kendini öne çıkarmaya, kendi gizli gündemi için sinsi sinsi çalışana geçit yoktur. Tahammül yoktur.' dedi.

'Sinsi sinsi çalışana geçit yoktur'

Ülkü sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, “Hiçbir zaman kesmeyeceğiz, çalışacağız, memleketi kurtaracağız. Umutsuzluğa yer yoktur. Karamsarlık aşılayanlara müsamaha yoktur.” Davayı öne geçirmek yerine, kendini öne çıkarmaya, kendi gizli gündemi için sinsi sinsi çalışana geçit yoktur. Tahammül yoktur.