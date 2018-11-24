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Bahçeli'den adaylara kritik uyarı: Sinsi sinsi çalışana geçit yok

Antalya'da partisinin il başkanları ve belediye başkanları toplantısı öncesi basın açıklaması yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'Davayı öne geçirmek yerine, kendini öne çıkarmaya, kendi gizli gündemi için sinsi sinsi çalışana geçit yoktur. Tahammül yoktur.' dedi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:10
Bahçeli'den adaylara kritik uyarı: Sinsi sinsi çalışana geçit yok

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Antalya'da partisinin il başkanları ve belediye başkanları toplantısı öncesi basın toplantısında konuştu. Bahçeli, adayların dava için çalışmaları gerektiğini belirterek, 'Davayı öne geçirmek yerine, kendini öne çıkarmaya, kendi gizli gündemi için sinsi sinsi çalışana geçit yoktur. Tahammül yoktur.' dedi.

'Sinsi sinsi çalışana geçit yoktur'

Ülkü sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, “Hiçbir zaman kesmeyeceğiz, çalışacağız, memleketi kurtaracağız. Umutsuzluğa yer yoktur. Karamsarlık aşılayanlara müsamaha yoktur.” Davayı öne geçirmek yerine, kendini öne çıkarmaya, kendi gizli gündemi için sinsi sinsi çalışana geçit yoktur. Tahammül yoktur.

 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:10
  1. Antalya
  2. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • Levent Levent 1 sa önce
    Dava dava . Dava . Ne davası ya . Biri kalkıyor bahçeliye bu seçimler için benle dans kalkarmısın. Oda tabiii . Sonra kedi köpek gibi birbirlerini ısırmalar. Gücüne kendilerine güvenleri yok iki tarafın . Bıktım artık ben bu üçlüden .. güzel ülkem bunları. Oyuncagı olmuş oyun alanı olmuş egolarını tatmininle meşgulken biz kaybediyoruz . Birazcık erdemlilerde yaptıkları yanlışları kabul edip gitsinler artık .
  • yakupyakup1 sa önce
    2015 haziran benzeri bir düşüş olacak Ak Parti'de. bu kaçınılmaz. ittifak bile bunu değiştiremez. çünkü yapılan icraatların çoğu boş. BES zorunlu olmamalıydı. bedelli askerlik için 15 bin TL gibi komik bir bedel biçilmemeliydi, vicdani retçilere gün doğdu bu sayede, bedelli askerlik için kaymakamlıktan yardım isteyen insanlar var. 5 yıldır milletin aktif kullandığı yeşil alanların tekrar açılışı yapılmamalıydı millet bahçesi diye. ilginç olaylar bunlar. hesaplıyorum 2014'ten bu yana benim maaşımın alım gücü 600 dolar eridi dolar karşısında. lüzumsuz harcamalar tam gaz devam. kaybedilen oylar bedelli askerlik, lüzumsuz işe alım vs. gibi taktiklerle geri kazanılmaya çalışılıyor ama buna rağmen yerel seçimlerde ak partinin ve bu ittifakın işi zor olacak, maalesef.
  • Lastikci Cemalettin HannoverLastikci Cemalettin Hannover1 sa önce
    Sayin Selahattin Demirtas salinmaz ise Kur yine yükselecekmis. Vay ülkem vay... ne sogan alabiliyoruz ne de domates.
  • CESUR CESUR 2 sa önce
    Bu ittifak ak partiye pahaliya maal olacak . insaallah ben yanilirim ama 24 haziran sonuçlarına bakan bu gercegi görür.olacaksa bu ittifak görüşmeler muhalefetin adaylarini açıklamasından sonra olsaydi . hadi hayirlisi
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